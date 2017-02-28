Под Минском завершилась официальная фотосессия группы NAVIBAND

27 Февраля 2017 21:08

Одной из обсуждаемых новостей сегодня стало "Евровидение". За 70 дней до старта песенного конкурса назвали имена ведущих музыкального шоу в Киеве. Впервые там нет женщин. И впервые это сразу 3 мужчины-шоумена.

А буквально час назад под Минском завершилась официальная фотосессия наших представителей на "Евровидении" - группы NAVIBAND. Эксклюзивные кадры со съемочной площадки - в репортаже Евгения Перлина.

Новую страницу "Гісторыі майго жыцця" писали сегодня в Заславле. Чтобы представить группу NAVIBAND во всех официальных изданиях "Евровидения", информационных буклетах, сайтах, соцмедиа, нужны именно такие живые снимки.

Эти снимки журналисты, социальные сети и еврофаны увидят только завтра. Вы первые. Уже прошла серия снимков в национальных костюмах. Сейчас ребята в повседневных нарядах, в которых, возможно, будут гулять Артем и Ксюша в мае по Киеву.

На фотосессию NAVIBAND привезли книгу Франциска Скорины. Держать редкий экземпляр музыкантам разрешили всего несколько минут.

Ученые огласили версию, что в этом году исполняется 800 лет нашей нации. Историк Адам Мальдис нашел такой документ, где этноним "белорус" упоминается впервые в 1217 году. Задача фотографов - показать тысячелетнее наследие в новом формате.

Образы для NAVIBAND разработал Сергей Веринский. В современные наряды дизайнер интегрирует национальные белорусские орнаменты и узоры. Гуляя в них по Киеву в мае, представители нашей страны на "Евровидении" смогут представить и часть культуры.

В планах на неделю у NAVIBAND - завершить работу над аранжировкой песни. В пятницу мы услышим ту версию "Гісторыі майго жыцця", которая прозвучит в мае со сцены "Евровидения".