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Почти шестьдесят репродукций Густава Климта можно увидеть в Минске
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30 Января 2017 15:30

Почти шестьдесят репродукций Густава Климта можно увидеть в Минске

Произведения одного из самых дорогих художников мира в оригинальной технике исполнения представлены в Минске. Густав Климт - знаменитый австрийский художник, который прославился своей любовью к использованию драгоценных металлов на полотнах и женскими портретами. В белорусской столице экспонируется почти шестьдесят репродукций Климта в так называемой полнометражной технике копирования. Надежда Сербиненко о венском авангарде.

"Маковое поле", "Три возраста женщины", "Подруги", "Поцелуй". Все это Климт. Знаменитый австриец, лидер венского авангарда, чье имя неразрывно связано со стилем модерн. Полотна Климта входят в десятку наиболее дорогих картин мира. Один американский коллекционер приобрел для своей галереи портрет "Адели Блох-Бауэр" за рекордные 135 миллионов долларов. Это знаменитое произведение - живописную репродукцию картины - теперь можно увидеть в Минске.

На выставке почти тридцать репродукций картин и столько же рисунков - минималистических зарисовок Климта карандашом на бумаге. В центре галереи произведение, по которому и узнают художника.

Это одна из самых знаменитых картин Климта под названием "Поцелуй". Написанное в начала ХХ века, произведение относится к так называемому золотому периоду художника. Дело в том, что на холсте Климт активно использует настоящее сусальное золото.

Репродукции, представленные в Минске, - точные копии оригиналов. Золотое покрытие также настоящее. От бюджетного способа - просто напечатать картины - создатели выставки отказались.

В Минске выставка пробудет до середины февраля. Потом экспозиция отправится в мировое турне. Климта уже ждут в Берлине, Санкт-Петербурге, Москве, Нью-Йорке и Дубае.

 

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