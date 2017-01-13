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Почетный статус культурной столицы перенял Бобруйск
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13 Января 2017 15:22

Почетный статус культурной столицы перенял Бобруйск

Встреча скульпторов, фестиваль песни и поэзии,  праздник духовой музыки и театральные премьеры. Более сотни творческих событий в течение года принимали концертные площадки культурной столицы 2016 - Молодечно. А теперь почетный статус перенял Бобруйск. В так называемом городе солнца продолжают развивать художественное творчество как на профессиональном, так и на любительском уровнях. Кстати, 2017 для работников Дворца культуры начался с высокой награды. Более 170 человек удостоены специальной премии Президента Беларуси.

Среди лауреатов спецпремий и мастер по соломоплетению Раиса Романеня из Солигорска. Она основала заслуженную любительскую студию "Белорусский сувенир", где более 30 лет передает молодому поколению традиции народного искусства.

 

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