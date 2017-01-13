Почетный статус культурной столицы перенял Бобруйск

13 Января 2017 15:22

Встреча скульпторов, фестиваль песни и поэзии, праздник духовой музыки и театральные премьеры. Более сотни творческих событий в течение года принимали концертные площадки культурной столицы 2016 - Молодечно. А теперь почетный статус перенял Бобруйск. В так называемом городе солнца продолжают развивать художественное творчество как на профессиональном, так и на любительском уровнях. Кстати, 2017 для работников Дворца культуры начался с высокой награды. Более 170 человек удостоены специальной премии Президента Беларуси.

Среди лауреатов спецпремий и мастер по соломоплетению Раиса Романеня из Солигорска. Она основала заслуженную любительскую студию "Белорусский сувенир", где более 30 лет передает молодому поколению традиции народного искусства.