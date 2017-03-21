21 Марта 2017 21:39

Сегодня один из самых авторитетных иерархов православной церкви и любимейший архипастырь белорусов Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси принимает поздравления. Человеку, который для верующих является образцом добросердечности и миролюбия, а для всех белорусов - примером духовного служения своему обществу, своей стране, обладателю звания "Герой Беларуси" Владыке Филарету 82. Поздравить его сегодня стремился человек и светский, и приближенный к церкви. Поздравления Владыка Филарет принимал в своей резиденции - в епархиальном управлении Белорусского экзархата в Раковском предместье.

Наталья Бордиловская - присутствовала.

Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Владыка Филарет сегодня, может, не такой публичный человек, каким его привыкли видеть белорусы. Но он по-прежнему остается со своим народом. Сегодня он делает, считай, самую важную духовную работу: молится за свою страну, а на каждые выходные и на православные праздники приходит сюда - в домовый храм имени всех белорусских святых - и совершает богослужения.

А сегодня в его честь камерная церковь принимала благодарственный молебен. Человеку, без которого белорусы не представляют своих духовных историй и современной жизни, исполняется 82. Именинник - рядом с аналоем, а сам храм не вмещает желающих его поприветствовать. Поздравление и цветы - от имени Главы государства. Церковный хлеб (просфора) - дар от всей Белорусской церкви. Впрочем, иерарх не только принимает, но и посылает свои приветствия.

В поздравлениях одна делегация сменяла другую. Православные из Беларуси, России, Украины. Среди гостей Филарет встречает друга детства - отец Алексий поздравлять приехал аж из Твери!

В свое время как председатель отдела внешних церковных отношений Филарет сделал немало, чтобы братские народы разрушенного СССР сохранили духовные отношения, чтобы православная церковь независимо от государственных границ оставалась в единстве. Примирить между собой и дать пример взаимопонимания - миссия, которую Филарет от 90-х, от начала служения нес и в многоконфессиональном, многонациональном белорусском государстве. Беларусь - первый и единственный на постсоветском пространстве пример, где не видели розни между западной и восточной ветвями христианства. Общие молитвы вместе: православных, католиков, мусульман и иудеев - религиозные акции, которые проходили с благословения Владыки. Лучший пример налаживания контакта между церковью и государством, государственными институтами - также Филарет.

От него и при нем - возрождение храмов и монастырей, духовных семинарий и академий, возвращение святынь: Слуцкого Евангелия и слуцких поясов, воссоздание православного квартала на Немиге и сохранение древнего замчища: теперь здесь епархиальное управление. Филарет - фигура в возрождении церкви и в истории становления молодой белорусской государственности, Герой Беларуси. Около полусотни собственных наград Почетный Экзарх передал музею. Небольшой зеленый зал Минской духовной академии - биография Филарета в материальном ряду.

Почти 50 экспонатов. Документы, священнические наряды и фото, на которых самое трогательное: Владыка - маленький мальчик Кирилл в окружении своего знаменитого купеческо-дворянского рода Вахрамеевых. Будущий иерарх белорусского православия.