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Победителем "Евровидения" стал представитель Португалии. NaviBand на 17-м месте
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14 Мая 2017 09:06

Победителем "Евровидения" стал представитель Португалии. NaviBand на 17-м месте

Музыкальная интрига года разрешилась. Победителем "Евровидения" в этом году стал представитель Португалии Сальвадор Собрал. NaviBand на 17-м месте. Впервые мы выступили с песней на белорусском языке. Подробности в сюжете Юрия Ярошика.

За 4 часа до объявления победителя "Евровидения" в зале делегаций вручили традиционную премию имени Марселя Безенсона. Она существует с 2002 года и ее вручают по итогам голосования журналистов, композиторов и артистов. Лауреатами стали фавориты конкурса - итальянец Франческо Габбани и Сальвадор Собрал из Португалии.

Белорусская группа NaviBand не осталась без награды. Британская пресса признала номер Беларуси самым стильным на международном форуме.

Мы получили такую награду, и нам очень приятно. Открылся финал "Евровидения-2017" традиционным парадом флагов. Представители 26-ти стран-участниц отправились на сцену, после чего вернулись в гримерки.

Белорусская группа осталась в зале, так как выступала под третьим номером.

Вместе с белоруской делегацией песню NaviBand пели журналисты Польши и Молдовы. Для зрителей трансляции наши участники приготовили сюрприз в конце номера.

Зал замер в ожидании выступления фаворитов конкурса, по мнению букмекеров, - Франческо Габбани и Сальвадора Собрала. До последнего момента Италия и Португалия перехватывали лидерство по ставкам.

Победителем "Евровидения-2017" стал Сальвадор Собрал. Следующий конкурс пройдет в Португалии. Беларусь заняла 17 место, что является вторым результатом в истории участия в песенном форуме. 

  

Теги: Евровидение-2017

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