"Плюс-Минус" в художественной галерее Михаила Савицкого

23 Мая 2017 15:23

"Плюс-Минус" - так называется персональный проект творческой пары Мариты и Владимира Голубевых. В картинах - своеобразная творческая свадьба. Это мужское и женское понимание мира, где логика с эмоциями меняются полюсами. Так создаются новые образы, художественные эффекты и приемы.

Экспозицию можно увидеть в художественной галерее Михаила Савицкого. Выставка работает до четвертого июня.