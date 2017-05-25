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"Плюс-Минус" в художественной галерее Михаила Савицкого
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23 Мая 2017 15:23

"Плюс-Минус" в художественной галерее Михаила Савицкого

"Плюс-Минус" - так называется персональный проект творческой пары Мариты и Владимира Голубевых. В картинах - своеобразная творческая свадьба. Это мужское и женское понимание мира, где логика с эмоциями меняются полюсами. Так создаются новые образы, художественные эффекты и приемы.

Экспозицию можно увидеть в художественной галерее Михаила Савицкого. Выставка работает до четвертого июня.

 

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