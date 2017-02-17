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Песня "Карабель маёй краіны" стала лауреатом Международного фестиваля "Красная гвоздика"
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19 Февраля 2017 15:06

Песня "Карабель маёй краіны" стала лауреатом Международного фестиваля "Красная гвоздика"

Песня на белорусском языке "Карабель маёй краіны" впервые стала лауреатом Международного фестиваля патриотической песни "Красная гвоздика". В конкурсе принимало участие более 300 исполнителей из разных стран. Финал юбилейного концерта состоялся в знаменитом колонном зале Дома Союзов в Москве. На сцену вместе с лауреатами вышли известные победители прошлых конкурсов - Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Вячеслав Добрынин.

Впервые фестиваль "Красная гвоздика" прошел в Сочи в 1967 году. Тогда в нем принимало участие всего 17 исполнителей из 9 стран. Победителем стала композиция Александры Пахмутовой "Нежность".

  

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