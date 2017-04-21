Первый Пасхальный фестиваль прошел в Минске

23 Апреля 2017 09:05

Финальным аккордом проекта Белорусской академии музыки стал гала-концерт с участием студенческого хора и симфонического оркестра. Форум собрал выдающихся учащихся и выпускников вуза в Большом зале консерватории. Четырехдневный марафон во время светлой седмицы включил сразу несколько концертов. В преддверии празднования 85-летия основания Академии музыки в программу фестиваля вошли не только пасхальные композиции, но и творческие отчеты факультетов ведущего музыкального вуза страны.

Также во время гала-концерта Пасхального фестиваля состоялась церемония награждения преподавателей и студентов академии.