9 Января 2017 15:22

Первый музей белорусского колокола появится в Минске при храме Иконы Божьей Матери.



Коллекцию собрали звонари Минского духовного училища. Самый стародавний экземпляр - 1703 года. Найден он в Глубокском районе. Имеются в коллекции и гиганты: вес таких колоколов приближается к тысяче килограммов. Надежда Сербиненко - о судьбе куполов, которые получили вторую жизнь.

Звонкую мелодию, которая заполняет все пространство, создает звонарь, магистр искусств Богдан Березкин. Уже 17 лет он занимается поиском и сохранением редких и ценных колоколов. Многие экспонаты 18-20 столетий и сегодня звучат в звоннице храма Иконы Божьей Матери. В этой небольшой звоннице проходят обучение все минские звонари. У учеников есть редкая возможность - оттачивать музыкальные навыки на настоящих исторических артефактах.

История колоколов насчитывает более четырех тысяч лет. Самые ранние были найдены в Китае и имели небольшой размер. В Европе аналогичный музыкальный инструмент - карильон - появился почти на два тысячелетия позже. В Русской православной церкви колокола делятся на три группы: маленькие - зазвонные, средние - подзвонные и самые большие - добровестники.

В минской коллекции колоколов есть и экземпляр-рекордсмен. Этот колокол весит 840 килограммов. Его размер - это не только могучий внешний вид, но и звук. Его можно услышать за 5 километров.

Сейчас в коллекции храма Иконы Божьей Матери - 35 экземпляров. Многие во время службы уже не используются, но представляют большую ценность. Дело в том, что когда на колоколе образовывается трещина, отремонтировать его уже нельзя. Восстановленный купол звучать не будет.

Самому старинному колоколу в коллекции 315 лет. Самому молодому нет и десяти. В храме продолжают собирать экспонаты для будущего музея, чтобы чудодейственный звон снова собирал людей на службу в храм.