7 Февраля 2017 08:12

"Впереди Париж, за окном Европа"... Первый международный экспериментальный "пленэр на колесах" подвел итоги на выставке в галерее Национальной библиотеки. Живопись, графика и фотография - в экспозиции более полусотни работ профессиональных художников и студентов. Это участники автопробега - Мюнхен, Брюссель, Амстердам, Варшава и Париж.

Лариса Финкельштейн, искусствовед, куратор проекта: "Географическое построение композиции рябит, но так рябило и за окном авто. Приглашаю зрителя вместе с нами проделать этот путь".

Выставка получилась международной. Вместе с белорусскими художниками в ней участвуют и китайские мастера кисти.