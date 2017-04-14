Первый канал Белорусского радио продолжает конкурс на оригинальное исполнение национального гимна

14 Апреля 2017 21:18

В стенах Дома радио завершился второй этап музыкального состязания.

За время проведения радиоконкурса музыкальную фразу "Слаўся, зямлі нашай светлае імя" исполнили 1700 вокалистов. Это более полусотни вокальных коллективов. Основное требование к участникам - оставить оригинальную партитуру и текст, можно экспериментировать лишь с вокальной подачей. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. В его состав входят народные и заслуженные артисты Беларуси, а также автор слов государственного гимна. Символично, что финал радиоконкурса состоится в мае в День государственного герба и флага.

А уже в сентябре в эфире Первого канала Белорусского радио можно услышать передачу "Слаўся, зямлі нашай светлае імя", радиопроект посвящен одноименному вокальному конкурсу.