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Первый канал Белорусского радио продолжает конкурс на оригинальное исполнение национального гимна
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14 Апреля 2017 21:18

Первый канал Белорусского радио продолжает конкурс на оригинальное исполнение национального гимна

В стенах Дома радио завершился второй этап музыкального состязания.

За время проведения радиоконкурса музыкальную фразу "Слаўся, зямлі нашай светлае імя" исполнили 1700 вокалистов. Это более полусотни вокальных коллективов. Основное требование к участникам - оставить оригинальную партитуру и текст, можно экспериментировать лишь с вокальной подачей. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. В его состав входят народные и заслуженные артисты Беларуси, а также автор слов государственного гимна. Символично, что финал радиоконкурса состоится в мае в День государственного герба и флага.

А уже в сентябре в эфире Первого канала Белорусского радио можно услышать передачу "Слаўся, зямлі нашай светлае імя", радиопроект посвящен одноименному вокальному конкурсу.

  

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