12 Января 2017 15:26

Белорусы и азербайджанцы скоро смогут понимать друг друга с полуслова. Первый азербайджанско-белорусский словарь готовится к изданию в Баку. Над составлением научной книги работают лингвисты Бакинского славянского университета и филологи педуниверситета имени Максима Танка. Двуязычный словарь станет еще одним шагом в сближении двух народов. В прошлом году вышел в печать первый белорусско-азербайджанский словарь.

Василий Стариченок, декан БГПУ им. М. Танка, автор первого белорусско-азербайджанского словаря:

"Словарь создавался быстро. Над ним работала целая группа белорусских авторов: три профессора, 5 кандидатов наук, - таких словарей нет, это единственный. Такого же рода в Азербайджане словарь будет издан в этом году, азербайджанско-белорусский. Там мы выверяли все белорусские соответствия, а наши коллеги– азербайджанские".

В словаре - почти двенадцать тысяч слов. Отдельные разделы посвящены белорусским и азербайджанским народным праздникам, культурным особенностям, быту и фольклору.