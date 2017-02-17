Первые билеты на "Славянский базар" можно приобрести уже сегодня

17 Февраля 2017 07:22

Первые билеты на XXVI Международный фестиваль искусств "Славянский базар" в кассах Витебска можно приобрести уже сегодня. А 20 февраля билеты будут доступны через Интернет по всему миру. В этом году форум пройдет с 13 по 17 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 11, 12, 18 и 19 июля.

На сцене Летнего амфитеатра состоится 17 концертов, в том числе 2 ночных шоу. С сольными программами в Витебск приедут Григорий Лепс, Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Егор Крид, а также группы "Руки вверх" и "Сплин".

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске": "Введение безвизового режима повлияет очень на возможность посещения фестивальных проектов. Поскольку мы прекрасно понимаем, какое количество иностранцев приезжает к нам в Витебск в фестивальные дни. Любой фестивальный зритель получает такую возможность - приехать сюда на несколько дней, поприсутствовать на фестивальных проектах".

Продажа билетов пройдет в три этапа. Также для зрителей предусмотрены сертификаты различного номинала, а для поклонников конкурса исполнителей эстрадной песни – абонементы.