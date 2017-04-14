Культура
17 Апреля 2017 12:09
Первое документальное издание о жизни Юделя Пэна представили в Витебске
Книга состоит из двух разделов. Она включает прижизненные публикации о наставнике Марка Шагала и документы из фондов областного архива. На страницах можно найти ответы на многие спорные вопросы о жизни художника.
Работа над книгой шла несколько лет. Тираж нового издания о Юделе Пэне - сто экземпляров.
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