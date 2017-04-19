Отряд "Доброе сердце" строит святыню

20 Апреля 2017 15:28

Сейчас у православных и католических верующих пасхальный период - неделя после Пасхи. Это время, когда люди объединяются ради общего хорошего дела. По этой причине самая активная молодежь Минской области предложила свою помощь в возведении нового храма в Любани.

Шесть десятков волонтеров из отряда "Доброе сердце" занимались стяжкой пола в здании церкви, убирали строительную площадку, озеленяли территорию. Как "Доброе сердце" строит святыню - сюжет Александры Драгун.

От озеленения прицерковной территории до возведения новых храмов. Сердце Софии Царик, пожалуй, самое горячее в волонтерском движении "Доброе сердце". Как и ее небесная покровительница София, она участвует в восстановлении святынь Беларуси. На ее счету помощь в храмах Фаниполя, Борисова, а теперь и Любани.

Инициативу строительства нового храма в Любани поддержали шесть десятков волонтеров из Минской области. В течение трех часов молодежь работала на пяти площадках. В частности, прокладывали траншеи под коммуникации, убирали территорию от строительного мусора, занимались озеленением - высаживали сосновые деревья.

В прошлом году в Пасху начали благотворительную акцию в поддержку возведения новой церкви. Освятили место и подготовили площадку для строительства. По плану эта святыня Казанской Божьей Матери станет временным храмом. После завершения строительства рядом уже на этом месте будут воздвигать еще один в византийском стиле. Церковь станет самой высокой точкой в Любани - 36 метров.

За год верующие и неравнодушные люди своими силами заложили фундамент, возвели стены и накрыли их кровлей. Во время этой благотворительной акции волонтеры работали не только снаружи, но и внутри святыни. Занимались стяжкой пола бетоном, чтобы затем специалисты начали отделочные работы и украшение церкви.

Пока на совместную молитву православные верующие из Любани собираются в небольшой церкви в честь Преображения Господня. Христиан много и святыня просто не вмещает всех. Новая церковь в спальном районе станет дополнительным местом для духовного обогащения прихожан.

Роман Мамченко, куратор волонтерского движения "Доброе сердце" Минского областного комитета БРСМ:

"31 марта по всей республике стартовала благотворительная республиканская акция "Восстановление святынь Беларуси". В каждом регионе Минской области ребята – волонтеры "Доброго сердца" - уже трудятся. Помогают культовым объектам – храмам и костелам - в благоустройстве территории, уборке в самом храме".

Только за 2016 полтысячи волонтеров из Минской области помогли восстановить более 40 храмов и костелов. Впереди у "Доброго сердца" генеральная уборка парков, мемориалов и городских улиц во время республиканского субботника 22 апреля.