7 Мая 2017 15:03

В Верхнем городе на два дня сегодня открылся Пятый Минский форум уличных театров. В этом сезоне более 200 артистов познакомят тысячи людей с многообразием жанров уличного и циркового искусства. Представления пройдут сразу на трех локациях: у Ратуши, на арт-террасе и в Каретном дворике. Стартовал праздник уличных театров с массового шествия всех участников форума.

Стать участником уличного представления может каждый. Спектакли таких коллективов интерактивные и бесплатные.