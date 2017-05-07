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Открылся Пятый Минский форум уличных театров
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7 Мая 2017 15:03

Открылся Пятый Минский форум уличных театров

В Верхнем городе на два дня сегодня открылся Пятый Минский форум уличных театров. В этом сезоне более 200 артистов познакомят тысячи людей с многообразием жанров уличного и циркового искусства. Представления пройдут сразу на трех локациях: у Ратуши, на арт-террасе и в Каретном дворике. Стартовал праздник уличных театров с массового шествия всех участников форума.

Стать участником уличного представления может каждый. Спектакли таких коллективов интерактивные и бесплатные.

  

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