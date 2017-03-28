Оригинальные версии исполнения гимна Беларуси прозвучали в студии Первого канала Белорусского радио

28 Марта 2017 21:31

Оригинальные версии исполнения гимна нашей страны сегодня звучали в студии Первого канала Белорусского радио. Здесь стартовал первый этап прослушивания конкурса "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!". Всего в редакцию заявки на исполнение прислали в общей сложности 1700 вокалистов - это представители всех областей, военнослужащие и курсанты, учащиеся средних и высших учебных заведений, профессионалы и любители всех возрастов. Председателем жюри стал поэт, автор легендарного текста государственного музыкального символа Беларуси Владимир Каризна. Когда-то именно здесь, на Красной, в Доме радио, и было записано эталонное звучание гимна.

Отметим, финал масштабного конкурса пройдет в мае, в День Государственного герба и флага Беларуси.