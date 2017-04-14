Организаторы "Евровидения" в Украине рассказали о технической готовности

17 Апреля 2017 07:12

До старта репетиций на сцене "Евровидения" остается ровно две недели. Организаторы шоу в Украине рассказали о технической готовности. Команда Европейского Вещательного Союза уже завершает оснащение Международного выставочного центра в Киеве. Высота сцены - 40 метров, ширина - около 70. На площадке установили почти 2 000 световых приборов, более тысячи квадратных метров светодиодных экранов, включая большую видеостену позади, и огромный цифровой пол. Технический директор заявил о мировой премьере новой световой системы. А главной фишкой на сцене станет своеобразная люстра, которая состоит из семи слоев световых приборов. Транслировать "Евровидение" с 9 по 13 мая будут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также на сайте tvr.by.