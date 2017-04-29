Организаторы "Евровидения" объяснили, почему на шоу было продано около двух тысяч ненастоящих билетов

1 Мая 2017 12:12

Накладка, по словам оператора мероприятия, произошла из-за того, что билеты начали продавать до того, как была построена главная площадка конкурса. Схема зала изменилась, и некоторые места нельзя расположить согласно предварительному проекту. Места зрителям обещают заменить или вернуть деньги. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.