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Организаторы "Евровидения" объяснили, почему на шоу было продано около двух тысяч ненастоящих билетов
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1 Мая 2017 12:12

Организаторы "Евровидения" объяснили, почему на шоу было продано около двух тысяч ненастоящих билетов

Накладка, по словам оператора мероприятия, произошла из-за того, что билеты начали продавать до того, как была построена главная площадка конкурса. Схема зала изменилась, и некоторые места нельзя расположить согласно предварительному проекту. Места зрителям обещают заменить или вернуть деньги. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.
  

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