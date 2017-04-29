Актер театра "Лялька" Олег Рихтер отметил 50-летие

1 Мая 2017 21:24

Большой артист на малой сцене. Актер Белорусского театра “Лялька” Олег Рихтер бенефисом отметил 50-летие и четвертьвековой юбилей творческой деятельности. Обладатель высшей награды Союза театральных деятелей “Хрустальный ангел”, заслуженный Трубадур из спектакля “Бременские музыканты” и самый музыкальный актер витебской труппы кукольников. Зритель идет на Рихтера, потому что в его руках куклы оживают, а актерский талант превращает камерную сцену любимого в Витебске театра в бесконечную вселенную добра и совести.

Ольга Масловская поздравила мастера.

Музыка, шутки, игристое в бокалах. В "Ляльцы" праздник. Ведущий мастер сцены Олег Рихтер отмечает юбилей. Жизненный и творческий. Праздничное настроение гостям - верным зрителям юбиляра создают его коллеги. Они - семья, оставить которую Рихтер никогда не думал. 25 лет назад в труппу его пригласил художественный руководитель кукольников Виктор Климчук. Сегодня он самый искренний поклонник таланта актера.

В 80-е Олег Рихтер приехал в столицу из маленькой браславской деревни, чтобы поступить в Минский институт культуры. Артистом его называли еще в школе. Мечтал о большой драматической сцене. Попал на камерную, но очень широкую для самовыражения. Ведь на кукольной сцене играешь роль за двоих - за себя и за куклу.

Среди множества образов знаковыми для Рихтера стали роли Геврасия Выливахи в спектакле "Ладья отчаяния" по Короткевичу, Аладдина в одноименной постановке, Деда Мороза на кукольных утренниках. А его Трубадура из "Бременских музыкантов" видели уже три поколения зрителей. Даже в 50 он влюбляет в себя не только Принцессу, но и юных зрительниц.

Рихтер - актер музыкальный, хорошо владеет гитарой и баяном, а потому часто выходит с инструментом на сцену. Кроме того, считается главным гармонистом на всех официальных и неофициальных мероприятиях, Рихтер также штатный водитель театрального автобуса. Специально, чтобы возить труппу на гастроли, получил права класса "Д". А в дороге всегда угощает друзей по сцене "авторскими" пирогами.

К множеству призов за лучшие роли в знаковый для мастера год присоединилась главная награда кукольников "Хрустальный ангел". Под крышей "Лялькі" их уже три. Кстати, своего Олег Рихтер готов разделить между всеми, с кем четверть века выходит на одну сцену. Чтобы превратить ее в бесконечную вселенную доброты и честности.