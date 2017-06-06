Оказаться в стране эмоций детства можно в арт-гостиной "Высокое место"

6 Июня 2017 18:45

"Детскими глазами" - выставка с таким названием открылась в арт-гостиной "Высокое место". Работы двух художниц: Эльги Поповой и Ирины Колесниковой адресованы взрослым, чтобы их вернуть в мир детства. Эльга Попова работает в техниках акриловой и масляной живописи. Ее персональные выставки проходили в Минске, Гомеле и Москве. Эльга иллюстрирует детские книги и пишет стихи и сказки для детей. На выставке представлено ее новое письменное произведение - "Волшебство - оно повсюду".

Ирина Колесникова создает свои картины в технике валяния из овечьей шерсти. Теплые и живые работы будто заменяют мягкие игрушки. Ирина является куратором проекта "Теплые недели", который объединяет мастеров валяния со всей Беларуси.

Оказаться в стране ярких эмоций детства можно до 18 июня в арт-гостиной "Высокое место".