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Официальная белорусская делегация сегодня отправится в Киев на конкурс песни "Евровидение"
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1 Мая 2017 09:31

Официальная белорусская делегация сегодня отправится в Киев на конкурс песни "Евровидение"

Официальная белорусская делегация в составе представителей Белтелерадиокомпании, группы NAVIBAND и творческой команды сегодня отправится в Киев на конкурс песни "Евровидение". Белорусские представители везут с собой промопродукцию: значки и ленточки с белорусским орнаментом, буклеты и плакаты. Группа NAVIBAND с композицией "Гісторыя майго жыцця" выступит под номером 14 во втором полуфинале 11 мая. Трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт tvr.by. На конкурс белорусскую команду в Национальном аэропорту будет провожать съемочная группа Агентства теленовостей. Прямое включение смотрите сегодня в 12 часов.

  

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