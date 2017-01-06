Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Один из залов Лошицкой усадьбы превратился в художественный охотничий домик
Культура
RSS
Один из залов Лошицкой усадьбы превратился в художественный охотничий домик
Скачать Поделиться

4 Января 2017 18:48

Один из залов Лошицкой усадьбы превратился в художественный охотничий домик

Неповторимые кадры дикой природы. Вольная борьба сурков, приветливый морской котик и утренние хлопоты лисы - один из залов Лошицкой усадьбы превратился в художественной охотничий домик. Ради участия в конкурсе "Золотая рысь" на охоту за удачным кадром вышли несколько десятков фотографов из 14 стран мира. 80 фотокартин - вроде  мозаики моментов из жизни животного мира Беларуси. Дополняют их и  пейзажи России, Украины, даже Антарктиды и Филиппин.

Авторы же, которым посчастливилось поймать в объектив самых редких животных или  запечатлеть на фотоснимках наиболее живописные композиции, отправятся в фотовояжи по белорусским заказникам.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =