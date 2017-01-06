Культура
4 Января 2017 18:48
Один из залов Лошицкой усадьбы превратился в художественный охотничий домик
Неповторимые кадры дикой природы. Вольная борьба сурков, приветливый морской котик и утренние хлопоты лисы - один из залов Лошицкой усадьбы превратился в художественной охотничий домик. Ради участия в конкурсе "Золотая рысь" на охоту за удачным кадром вышли несколько десятков фотографов из 14 стран мира. 80 фотокартин - вроде мозаики моментов из жизни животного мира Беларуси. Дополняют их и пейзажи России, Украины, даже Антарктиды и Филиппин.
Авторы же, которым посчастливилось поймать в объектив самых редких животных или запечатлеть на фотоснимках наиболее живописные композиции, отправятся в фотовояжи по белорусским заказникам.
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