Один из залов Лошицкой усадьбы превратился в художественный охотничий домик

4 Января 2017 18:48

Неповторимые кадры дикой природы. Вольная борьба сурков, приветливый морской котик и утренние хлопоты лисы - один из залов Лошицкой усадьбы превратился в художественной охотничий домик. Ради участия в конкурсе "Золотая рысь" на охоту за удачным кадром вышли несколько десятков фотографов из 14 стран мира. 80 фотокартин - вроде мозаики моментов из жизни животного мира Беларуси. Дополняют их и пейзажи России, Украины, даже Антарктиды и Филиппин.

Авторы же, которым посчастливилось поймать в объектив самых редких животных или запечатлеть на фотоснимках наиболее живописные композиции, отправятся в фотовояжи по белорусским заказникам.