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Киевский ТЮЗ на Липках с гастролями в Минске
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28 Апреля 2017 08:00

Киевский ТЮЗ на Липках с гастролями в Минске

Музыкальная притча "Жила-была Сыроежка", фантастическая гоголевская трагедия "Шинель" прозвучат на украинском языке, а вот чеховскую комедию "Вишневый сад" представят в русском оригинале. Также в программе - спектакли для самых маленьких. На гастроли один из старейших театров Украины приехал с половиной труппы, постановочной группой, тоннами декораций, костюмов и реквизита.

В Минске Киевский академический театр живет в режиме нон-стоп - спектакли дают и утром, и вечером. В это время труппа нашего ТЮЗа с таким же ритмом покоряет украинского зрителя.

  

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