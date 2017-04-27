Культура
28 Апреля 2017 08:00
Киевский ТЮЗ на Липках с гастролями в Минске
Музыкальная притча "Жила-была Сыроежка", фантастическая гоголевская трагедия "Шинель" прозвучат на украинском языке, а вот чеховскую комедию "Вишневый сад" представят в русском оригинале. Также в программе - спектакли для самых маленьких. На гастроли один из старейших театров Украины приехал с половиной труппы, постановочной группой, тоннами декораций, костюмов и реквизита.
В Минске Киевский академический театр живет в режиме нон-стоп - спектакли дают и утром, и вечером. В это время труппа нашего ТЮЗа с таким же ритмом покоряет украинского зрителя.
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