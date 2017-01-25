Образцы французской книжной гравюры - в Минске

26 Января 2017 07:29

Оригиналы иллюстраций датируются 19-ым веком и принадлежат перу одного издательского дома Эдуарда Пельтана. Подробнее -

Иллюстрации к 4 литературным произведениям, которые вошли в экспозицию, создало крупнейшее парижское издание Edition d'Art. Основанное в 1895 году, на протяжении нескольких десятилетий оно оставалось одним из лучших в мире книгопечатания.

Гравюра на дереве, появившаяся в 18 веке, заняла лидирующие позиции в массовой печати, потеснив традиционную гравюру на металле и даже литографию. Новая техника расширила возможности гравера, торцевая доска имитировала карандашный рисунок. Так, в течение 19 века во Франции появляется целый ряд ксилографических ателье. Среди крупнейших работ основателя издательства Edition d'Art Эдуарда Пельтана выделяется многотомный альманах библиофила

В экспозиции представлена серия работ к популярной книге Шарля Нодье "Собака Бриске". Она была издана в 1900 году к мировой парижской выставке. Причем тираж издания составил всего 177 экземпляров.

Основная масса торцевых гравюр, которые экспонируются в Доме Ваньковичей, - из фондов Национального художественного музея, некоторые были приобретены на закупке у частных лиц.