Образцовый коллектив "Белорусский сувенир" очередной раз подтвердил свое звание

15 Февраля 2017 15:27

Современное звучание известных музыкальных произведений. Коллектив оркестра средней школы номер 150 Минска очередной раз подтвердил звание oбразцового и продолжает участие в республиканских и городских конкурсах. В репертуаре произведения различной сложности: от белорусских народных до классических, военные песни, музыка из кинофильмов. Лариса Гулякевич побывала на репетиции музыкантов.

Произведение белорусского композитора Евгения Глебова "Белорусский сувенир" в репертуаре школьного оркестра неслучайно. Сам оркестр, который недавно подтвердил звание образцового, носит такое же название.

Образцовый коллектив "Белорусский сувенир" 150-й минской школы объединяет учеников из пятого класса. Многие его выпускники после школы продолжают музыкальное образование.

Участие в международных конкурсах "Калядная зорка", "Славянские встречи", городских и районных концертах. Даже Международный чемпионат мира по хоккею не обошелся без живого звучания "Белорусского сувенира".

Школьный оркестр! Попасть сюда и участвовать в главных мероприятиях города престижно и почетно. Но для школьников, выпускников и даже педагогов это своеобразная психотерапия, дружба и полезное дело.

Факультативы по музыке, искусству и хореографии, а также оркестровые репетиции проводятся несколько раз в неделю. Среди музыкальных инструментов на особом месте цимбалы, мода на которые возвращается. Многие известные музыкальные произведения сегодня звучат по-новому благодаря этому белорусскому народному инструменту.