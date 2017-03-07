Новые песни ансамбль "Чистый голос" исполнил для прекрасной половины человечества

8 Марта 2017 15:09

В Международный женский день солисты ансамбля "Чистый голос" впервые исполнили для прекрасной половины человечества новые песни. Премьера состоялась в культурном центре посольства Беларуси в Москве. В зале - жены и дочери дипломатов, депутаты Госдумы России, представительницы белорусской диаспоры. Для них этот концерт стал настоящим сюрпризом к 8 Марта.

В честь праздника в посольстве открыли выставку "Законы красоты". Авторы – известные белорусские художницы разных поколений и направлений в искусстве. От легкой и нежной акварели Илоны Кособуки, яркого многоцветия Зои Литвиновой и до загадочного символизма Зои Луцевич.