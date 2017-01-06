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Новогодние музыкальные фильмы давно стали традицией
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3 Января 2017 19:12

Новогодние музыкальные фильмы давно стали традицией

Рождественские елки, праздничные концерты, цирковые выступления и театральные постановки - ни один Новый год не обходится и  без мюзиклов. Музыкальные фильмы в телеэфире уже давно традиция. Первые фильмы-концерты в Советском Союзе выходили еще в 40-х годах, но по-настоящему популярными они стали гораздо позже. Как проходил съемочный процесс?  В закулисье  заглянула  Нина Можейко.
Песня о немом кино хотя и отсылка к ретро, совсем не напоминает таперский  показ. Объемный звук и профессиональное исполнение. За синтезатором маэстро Раинчик, а на подпевках и подтанцовках ВИА "Верасы". Уже существует незабываемая "Малиновка", но на манеже исполняют не хит - экспериментируют с новым жанром.
Моду на фильмы-концерты ввели на "Телефильме". Еще в 70-х "Песняры" появились на экране в этом жанре. Узнаваемые кадры  так называемой батлейки сегодня уже классика. Но режиссер Орлов пошел дальше и сделал компиляцию не только эстрады и театра, но даже цирка. Так популярные белорусские артисты оказались на арене.
Музыкальный фильм в канонах ревю. В кадре артисты первого ряда, признанные по всему Союзу. Исключительно белорусские. Снимали в Белгосцирке, но вот здесь нестыковка - умышленная. Проскочил план московского амфитеатра на Цветном бульваре. Выдали колонны. А вот и приглашенная звезда - Юрий Владимирович Никулин, который за несколько недель оставил манеж - закончил карьеру. Но белорусам не смог отказать.
А этот эпизод выглядит слишком современно, хотя и снимали в 80-х. Лирическую композицию легко можно отнести к клипам - снимали два дня. Выставляли свет. Основательного Тихановича оставили на земле, а вот Поплавскую заставили летать. Обошлись высотой менее метра.
Семейный и творческий тандем и сегодня задействован в съемках новогоднего концерта.
Чтобы сделать соответствующую зиму в кадре, понадобились услуги типографии. Песня атмосферная, а снег - на самом деле имитация.
Артисты работали на зрителя в полном смысле слова. На финал оставили песняровский хит "Каляда", за одно исполнение сделали  шесть дублей. Оператор ходил по манежу среди артистов - современный прием себя оправдал. Эффект присутствия на арене остается и сегодня.
 

 

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