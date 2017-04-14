Культура
18 Апреля 2017 07:06
Новая серия проекта "Дело жизни" сегодня вечером после "Панорамы"
Возвращение Беларуси имен выдающихся земляков. Агентство теленовостей готовит к эфиру новую серию проекта "Дело жизни". Фильм рассказывает о выдающемся критике, искусствоведе и журналисте Борисе Крепаке. В творчестве заслуженного деятеля искусств отразилась вся художественная жизнь Беларуси последней трети ХХ и начала ХХІ века. За создание книг и альбомов о жизни и творчестве деятелей культуры и искусства Борис Крепак выдвинут на соискание Госпремии 2016 года. Как рождались строки? Смотрите "Дело жизни" сегодня вечером после "Панорамы".
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