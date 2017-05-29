Новая программа "Шедевры джаза"

31 Мая 2017 07:10

Королева джазового вокала Дэниз Кинг и лауреат “Грэмми” трубач Джосай Вудсан в Минске. Артисты представляют новую программу "Шедевры джаза". Дэниз - обладательница бархатного тембра голоса, которым звучат более восьми сольных альбомов. За свою 40-летнюю карьеру она не раз была отмечена престижными изданиями и номинациями. Джосай Вудсон - восходящая звезда нью-йоркской джазовой сцены. Он трубач и гитарист, композитор и аранжировщик – магистр главной джазовой академии США Беркли. Выступает в одном из самых известных и кассовых американских проектов с Beyoncé.

В Джаз-клубе Евгения Владимирова артисты дали совместный концерт. А сегодня вечером их ждет сцена Дворца профсоюзов.