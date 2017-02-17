Немалый интерес у гостей Беларуси вызывают древние исторические места

20 Февраля 2017 21:37

Немалый интерес у гостей Беларуси вызывают и древние исторические места, с которыми связано множество легенд. Вот, например, замок в Жабере. До сих пор археологи и краеведы пытаются доказать, что история замка - это не легенда, а реальный Факт. В годы Северной войны крепость была разрушена и сожжена. А весь арсенал, в том числе около 40 пушек-мортир, был утоплен во рвах.

За последние два года белорусские ученые обнаружили места захоронения части арсенала и постепенно поднимают на поверхность уникальные артефакты. В глубину истории заглянула и Виктория Потоня. Название этой деревни в Дрогичинском районе тесно связано с историей замка, который был построен еще в XVII веке князем Михаилом Вишневецким. Достоверные данные о крепости Жабер скудны. Гарнизон насчитывал порядка 700 человек, замок был обнесен частоколом, попасть в него можно было лишь через мост, который поднимался.

Замок имел форму неправильного прямоугольника. Со всех сторон его окружали рвы и река Ясельда. Занимал площадь около 6 гектаров. В годы Северной войны крепость была разрушена и сожжена. О том, что все-таки на этом месте был замок, свидетельствуют вот эти валы и памятный знак.

Разрушили замок шведы. Есть версия, что захватить крепость они смогли без труда, подкупив коменданта. Замок сожгли, а весь арсенал утопили во рвах. Эта ноша мешала быстрому перемещению войск. По рассказам местных жителей, в начале XX века отсюда были вытащены несколько пушек. Одна из них сейчас хранится в музее Войска Польского в Варшаве.

За два года экспедиции по изучению подводного археологического наследия Беларуси ученые обследовали обводные каналы. Получили сигналы и теперь проверяют их. Обнаружили и подняли из глубины веков несколько мортирных бомб разных калибров.

Работать под водой приходится в сложной обстановке. Практически на ощупь. Приборы подают сигналы, а вот проверить, что на самом деле находится на дне, может только человек.

Экспедиция продолжит работу, пока держится лед. Главная цель ученых - обнаружить пушки-мортиры, чтобы окончательно убедиться, что история замка Жабер не легенда, а исторический факт.