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"Нелюбовь" Андрея Звягинцева сегодня выходит в белорусский прокат
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1 Июня 2017 12:12

"Нелюбовь" Андрея Звягинцева сегодня выходит в белорусский прокат

Фильм покажут в семи столичных кинотеатрах. Лента рассказывает о современной московской семье, которая переживает тяжелый, мучительный развод. На фоне этих событий у супругов пропадает ребенок.

На прошлой неделе драма получила приз жюри Каннского фестиваля - третью по значимости награду престижного международного конкурса. После каннского киносмотра фильм был продан для показа в странах Европы, Азии, а также в Австралию.

  

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