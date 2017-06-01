"Нелюбовь" Андрея Звягинцева сегодня выходит в белорусский прокат

1 Июня 2017 12:12

Фильм покажут в семи столичных кинотеатрах. Лента рассказывает о современной московской семье, которая переживает тяжелый, мучительный развод. На фоне этих событий у супругов пропадает ребенок.

На прошлой неделе драма получила приз жюри Каннского фестиваля - третью по значимости награду престижного международного конкурса. После каннского киносмотра фильм был продан для показа в странах Европы, Азии, а также в Австралию.