29 Января 2017 12:03

Ранее неизвестный портрет Янки Купалы пополнил фонды музея Песняра в Минске. Небольшая гравюра народного художника России Ивана Павлова была создана в 1931 году. Тогда мастер работал над портретной серией поэтов, писателей, общественных деятелей и политиков для одной из книг. Серия "Портреты современников" была выставлена на аукционе в Москве в конце прошлого года. О портрете Купалы узнали и купаловеды. Приобрести серию гравюр помогла национально-культурная автономия "Белорусы России". За лот развернулась настоящая охота.

Вся серия содержит автографы художника.