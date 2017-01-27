Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Неизвестный портрет Янки Купалы пополнил фонды музея Песняра
Культура
RSS
Неизвестный портрет Янки Купалы пополнил фонды музея Песняра
Скачать Поделиться

29 Января 2017 12:03

Неизвестный портрет Янки Купалы пополнил фонды музея Песняра

Ранее неизвестный портрет Янки Купалы пополнил фонды музея Песняра в Минске. Небольшая гравюра народного художника России Ивана Павлова была создана в 1931 году. Тогда мастер работал над портретной серией поэтов, писателей, общественных деятелей и политиков для одной из книг. Серия "Портреты современников" была выставлена на аукционе в Москве в конце прошлого года. О портрете Купалы узнали и купаловеды. Приобрести серию гравюр помогла национально-культурная автономия "Белорусы России". За лот развернулась настоящая охота.

Вся серия содержит автографы художника.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 27.01.2017 18:51 / Культура Рубрика "Променад"
Сегодня Светлане Окружной - 70 Сёння Святлане Акружной - 70 26.01.2017 09:15 / Культура Сегодня Светлане Окружной - 70

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =