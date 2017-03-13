Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Неизведанный "Путь в Шамбалу" представлен в Минске в Доме картин
Культура
RSS
Неизведанный "Путь в Шамбалу" представлен в Минске в Доме картин
Скачать Поделиться

13 Марта 2017 09:10

Неизведанный "Путь в Шамбалу" представлен в Минске в Доме картин

Неизведанный "Путь в Шамбалу", что в Тибете, представлен в Минске в Доме картин. Все экспонаты - это частная коллекция. До этого они ни разу не выставлялись широкой публике. О буддистских сакральных предметах, которые стали высоким искусством, - Ольга Медведь.

Реликвии самого древнего религиозно-философского учения - буддизма - были тайно спасены. Во времена атеизма экспонаты вывезли из заброшенных монастырей и храмов. Теперь раритеты, которые когда-то служили предметами поклонения буддистов, принадлежат частной коллекции, которая собиралась более 30-ти лет.

Храмы этого религиозного учения есть по всему миру. Более ста сакральных тханок с образами многоликих богов разных категорий и полусотни скульптур составляют Северный буддизм. Непал, Тибет, Монголия, Китай и центр этого верования на постсоветском пространстве, а сейчас в России - Республика Бурятия. Большинство экспонатов в 80-е вывезли именно оттуда.

Храмовые иконы и личные домашние образы богов, любительские работы и живописные полотна художников. В коллекции собраны тханки - буддистские иконы разных стилей и времен - от ХVIII до XX века. Мастера создавали их под пристальным наблюдением монаха, по всем канонам выполнения буддистских образов. Так, например, на каждой тханке в разных техниках показан месяц и солнце. Скульптуры в бронзе и позолоте относятся к этому же временному периоду. Определяется только керамическая статуя, которая принадлежит к ХVI веку.

Никита Монич, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси, куратор выставки "Путь в Шамбалу": "Коллекция, которая представлена здесь, - это крупнейшее собрание буддистского искусства в нашей стране. Не частное крупнейшее, а в принципе крупнейшее, эти вещи интересны даже по форме своей. Это свитки - тханки. Их можно скрутить аккуратненько и перевозить с собой, что же это такое? Это действительно сакральные изображения, которые призваны быть проводниками духовной практики: молитвы, медитации".

Хлопковое полотно перед созданием рисунка покрывали двумя слоями грунта. Потом накладывалась прорезь для нанесения отдельных элементов согласно канонам. Только после этого икону раскрашивали. Об истории этой коллекции можно узнать и без экскурсии. У каждого экспоната - подробное описание божества и что оно несет в этой религии. Под выставку создали ряд дополнительных проектов. 

  

Другие новости

40 дней без легенды 40 дзён без легенды Today marks 40 days since death of People's Artist of Belarus Alexander Tikhanovich 08.03.2017 09:08 / Культура 40 дней без легенды

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =