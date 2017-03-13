Неизведанный "Путь в Шамбалу" представлен в Минске в Доме картин

13 Марта 2017 09:10

Неизведанный "Путь в Шамбалу", что в Тибете, представлен в Минске в Доме картин. Все экспонаты - это частная коллекция. До этого они ни разу не выставлялись широкой публике. О буддистских сакральных предметах, которые стали высоким искусством, - Ольга Медведь.

Реликвии самого древнего религиозно-философского учения - буддизма - были тайно спасены. Во времена атеизма экспонаты вывезли из заброшенных монастырей и храмов. Теперь раритеты, которые когда-то служили предметами поклонения буддистов, принадлежат частной коллекции, которая собиралась более 30-ти лет.

Храмы этого религиозного учения есть по всему миру. Более ста сакральных тханок с образами многоликих богов разных категорий и полусотни скульптур составляют Северный буддизм. Непал, Тибет, Монголия, Китай и центр этого верования на постсоветском пространстве, а сейчас в России - Республика Бурятия. Большинство экспонатов в 80-е вывезли именно оттуда.

Храмовые иконы и личные домашние образы богов, любительские работы и живописные полотна художников. В коллекции собраны тханки - буддистские иконы разных стилей и времен - от ХVIII до XX века. Мастера создавали их под пристальным наблюдением монаха, по всем канонам выполнения буддистских образов. Так, например, на каждой тханке в разных техниках показан месяц и солнце. Скульптуры в бронзе и позолоте относятся к этому же временному периоду. Определяется только керамическая статуя, которая принадлежит к ХVI веку.

Никита Монич, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси, куратор выставки "Путь в Шамбалу": "Коллекция, которая представлена здесь, - это крупнейшее собрание буддистского искусства в нашей стране. Не частное крупнейшее, а в принципе крупнейшее, эти вещи интересны даже по форме своей. Это свитки - тханки. Их можно скрутить аккуратненько и перевозить с собой, что же это такое? Это действительно сакральные изображения, которые призваны быть проводниками духовной практики: молитвы, медитации".

Хлопковое полотно перед созданием рисунка покрывали двумя слоями грунта. Потом накладывалась прорезь для нанесения отдельных элементов согласно канонам. Только после этого икону раскрашивали. Об истории этой коллекции можно узнать и без экскурсии. У каждого экспоната - подробное описание божества и что оно несет в этой религии. Под выставку создали ряд дополнительных проектов.