На 65-ом году ушел из жизни Александр Тиханович

28 Января 2017 12:30

Сегодня ночью не стало Александра Тихановича.

Об этом в социальных сетях сообщила его дочь Анастасия. Соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича направил Глава государства Александр Лукашенко.

Родился народный артист Беларуси в Минске. В 1982 году окончил Белорусскую консерваторию. Музыкальная карьера началась с Суворовского училища. После армейской службы создал коллектив "Минск". Там Александр Тиханович проработал около года.

С 1973 года был участником популярного в 70-ых минского ВИА "Верасы". В ансамбле играл на бас-гитаре и трубе, исполнял вокальные партии. Участницей "Верасов" была и Ядвига Поплавская, ставшая в дальнейшем женой Александра Тихановича.

В 1988-ом году вместе с супругой организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, впоследствии преобразованный в продюсерский центр. Через эту студию прошло много молодых белорусских исполнителей. В 1989 году был создан Театр песни и творческая студия. Также Александр Тиханович был автором и ведущим нескольких музыкальных телевизионных проектов.

С 2006 по 2009 год Александр Тиханович возглавлял национальный телевизионный музыкальный проект "Еврофест" и белорусский отборочный тур к международному конкурсу песни "Евровидение". Свои соболезнования выражают Белтелерадиокампания, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, Василий Раинчик. С Александром Тихановичем ушла целая эпоха. Прощание состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии. Об этом сообщил министр культуры Борис Светлов. Время уточняется.