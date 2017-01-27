Не стало легенды отечественной эстрады Александра Тихановича

28 Января 2017 15:01

На 65-ом году ушел из жизни Александр Тиханович. Об этом с социальных сетях сообщила его дочь Анастасия. Соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси направил Президент Александр Лукашенко. Песни в исполнении Александра Тихановича знают меломаны без преувеличения всего постсоветского пространства. Музыкант долгие годы работал и снискал славу в составе ВИА "Верасы", который гремел на весь СССР. В последнее время исполнитель выступал в дуэте с супругой Ядвигой Поплавской, возглавлял жюри многих конкурсов, помогал начинающим вокалистам. О творческом пути всеми любимого музыканта Инна Пилевич.

Партию саксофона заменили звучанием свистульки, будто птичьей трелью, и получили хит. ВИА "Верасы" некогда перепели ресторанную "Малиновку" композитора Эдуарда Ханка на свой манер и тем самым прославились на весь Советский Союз. Артисты ансамбля вмиг приобрели популярность. А солисты Ядвига Поплавская и Александр Тиханович из творческого тандема перешли в статус еще и семейного.

Свои первые концерты он давал в составе духового оркестра Суворовского училища. Александр Тиханович дипломированный трубач. Закончил белорусскую консерваторию. Талантливого инструменталиста заметили и пригласили в начинающий ансамбль "Верасы". В коллективе стал играть на бас-гитаре и открыл в себе вокалиста. "Завируха", Карнавал", "Любви прощальный бал" - теперь золотой фонд отечественной фонотеки.

Уйдя в сольное плаванье, Александр Тиханович активно помогал начинающим исполнителям. Вместе с супругой создал творческую студию, через которую прошли многие белорусские исполнители. Несмотря на болезни, не покидал сцену и продолжал записывать песни. Его не стало минувшей ночью на 65-ом году жизни. Прощание с народным артистом Беларуси пройдет в понедельник. Гражданская панихида состоится в 11 часов в Белгосфилармонии.