28 Января 2017 21:01

Печальную новость принес сегодняшний день. Минувшей ночью не стало легенды отечественной эстрады. На 65-м году ушел из жизни Александр Тиханович. Об этом в социальных сетях сообщила дочь музыканта Анастасия. Соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича направил Президент Александр Лукашенко. Песни в исполнении Александра Тихановича знают меломаны без преувеличения всего постсоветского пространства. Музыкант долгие годы работал в составе ВИА "Верасы", который гремел на весь СССР. Миллионы поклонников снискал и дуэт с супругой Ядвигой Поплавской. Он был своим не только в эстрадной среде. Александр Тиханович часто бывал на телевидении - возглавлял жюри многих конкурсов, в том числе был членом жюри отборочного тура Международного музыкального конкурса "Евровидение". Коллектив Белтелерадиокомпании разделяет боль утраты с родными и близкими народного артиста. Александр Тиханович. Каким запомнили его поклонники, друзья и коллеги.

Рассказывает Инна Пилевич.

Партию саксофона заменили звучанием свистульки, будто птичья трель, и получился хит. ВИА "Верасы" некогда перепели ресторанную "Малиновку" композитора Эдуарда Ханка на свой манер и тем самым прославились на весь Советский Союз. Артисты ансамбля вмиг приобрели популярность.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:

"Для меня это и семейная трагедия. Все-таки мы жили – Тиханович и Поплавская. Наша жизнь была связана. Что не включишь – "Малиновки заслышав голосок"... Самая популярная моя песня на территории бывшего СССР".

Суворовец Саша Тиханович планировал стать военным. Его папа - фронтовик. Но планы изменило увлечение музыкой. Поклонник "Битлз" свои первые концерты давал в составе духового оркестра суворовского училища. Александр Тиханович - дипломированный трубач. Закончил белорусскую консерваторию. Позже с Ядвигой Поплавской будут называть себя академическими представителями ВИА.

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:

"Я как руководитель ансамбля "Верасы" считаю, что Саша был самый лучший артист "Верасоў".

Талантливого музыканта приглашали в коллектив народного артиста Виктора Вуячича "Тоника". Но артист отказался от такого предложения ради любви. Его сердце покорила солистка "Верасоў" Ядвига Поплавская. Некогда чисто женский коллектив было решено сделать смешанным, набирали юношей.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

"Мы на сцене видимся чаще, чем в жизни. Мы на сцене получаем то, что хотели бы получить в жизни".

Творческий тандем стал семейным. Хотя все первые дуэтные песни были еще с одной легендой "Верасоў" - Надеждой Микулич.

Надежда Микулич, заслуженная артистка Беларуси:

"Когда он пришел в “Верасы”, так понравился, что я даже в любви ему призналась".

Сегодня их не воспринимают по отдельности. Для Саши и Яди (так к ним обращались поклонники даже в уважаемом возрасте) многие песни были пророческими. Как и в композиции "Я у бабушки живу", дочка пары Анастасия провела свое детство у бабушки, пока родители были на гастролях.

Ну и, конечно же, хит "Счастливый случай" стал названием дуэта, когда Поплавская и Тиханович решили отправиться в сольное плаванье. И под этим же названием открыли продюсерский центр.

Колдун, Алехно, Герман, IOWA. Это только последняя волна артистов, которые выросли под крылом Тихановича. Но он никогда не называл себя педагогом и даже модным продюсером. Ломая копья, готовил вместе с Белтелерадиокомпанией первых представителей Беларуси на "Евровидении". Его обаяния, слов поддержки и, конечно, интеллекта хватало на всех.

"Завіруха", Карнавал", "Любви прощальный бал" - теперь это золотой фонд отечественной фонотеки. Не одно поколение белорусов засыпало под трогательную "Калыханку". Александр Тиханович прославился даже в мультфильме "Квака-задавака" - это его партия.

Несмотря на болезни, не покидал сцену и продолжал записывать песни. Его не стало минувшей ночью на 65-м году жизни.

Валерий Дайнеко, заслуженный артист Беларуси:

"Я знал, что он болел. Я видел его состояние. Я знал, как он переживал. Тем не менее, продолжал работать. Это просто потрясающе. Даже меня это поддерживало".

Соболезнования по поводу случившегося высказали зарубежные друзья и коллеги. На своей странице в Instagram слова скорби написал Игорь Николаев: "Когда я приезжал в Минск с гастролями или на съемки, всегда приходил за кулисы. И вот эта его улыбка, которая на снимке, никогда не сходила с его уст… Наш человек, Музыкант, Профессионал..."

Также в социальных сетях Филипп Киркоров вспоминает: "Навсегда в памяти останутся наша многолетняя дружба, сумасшедшие дни в Финляндии на "Евровидении-2007" и наша совместная работа с Димой Колдуном, до сих пор никем не превзойденный высокий результат для Беларуси на "Евровидении". И это все было благодаря тебе и твоей сумасшедшей энергии, любви и вере в свою Родину!!!"

Несмотря на свою занятость (король российской эстрады сейчас в Эмиратах), он вышел с нами на связь по телефону.

Прощание с народным артистом Беларуси пройдет в понедельник. Гражданская панихида состоится в 11 часов в Белгосфилармонии.