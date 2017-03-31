NaviBand выйдет на сцену во втором полуфинале под 15-м номером

31 Марта 2017 15:16

Главная музыкальная новость дня: стал известен порядок выступления участников "Евровидения". Представители Беларуси - группа NaviBand - выйдут на сцену во втором полуфинале под 15-м номером. Зрителям в рамках этого шоу предстоит выбрать десятку лучших из 19, в первом же полуфинале - 18 участников. Последние пять лет Европейский Вещательный Союз использует именно такой формат жеребьевки исполнителей. Артисты случайным образом определяют, в каком полуфинале они выступят, а затем продюсеры шоу определяют уже порядок выступления.

Напомним, "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Транслировать конкурс в прямом эфире будут телеканалы "Беларусь 1"и "Беларусь 24".