NAVIBAND выступит во втором полуфинале "Евровидения-2017"

31 Января 2017 14:15

Официальный представитель нашей страны на Международном конкурсе песни "Евровидение-2017" - группа NAVIBAND - выступит во второй части второго полуфинала, который состоится в Киеве (Украина) 11 мая.

Жеребьевка распределения стран-участниц по двум полуфиналам конкурса прошла сегодня, 31 января.

Всего в этом году в конкурсе примет участие 43 страны. Определено, что в первом полуфинале 9 мая выступят 18 стран, во втором 11 мая - 19.

Во втором полуфинале вместе с представителем Беларуси выступят и проголосуют Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия, Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия.

Страны "Большой пятерки" - Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания - и организатор конкурса этого года - Украина - автоматически попадают в финал 13 мая, однако они также транслируют полуфиналы и голосуют за их участников. Италия, Испания и Великобритания будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, а Германия, Франция и Украина - второго.

Порядковые номера участников обоих полуфиналов будут определены позже решением продюсеров шоу. Такая система распределения конкурсантов в полуфиналах действует уже несколько лет и позволяет организаторам делать шоу эффектным и уникальным.

Международный конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве (Украина) с 9 по 13 мая.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24".