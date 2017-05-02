Культура
2 Мая 2017 16:04
NaviBand впервые побывала в Международном выставочном центре Киева
Именно на этой арене пройдет "Евровидение". Наши участники увидели установку, с помощью которой будут летать во время своего выступления. Но первая индивидуальная репетиция только завтра.
Подробности в новостях в 19:00 и "Панораме" в 21:00.
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