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Культура
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2 Мая 2017 16:04

NaviBand впервые побывала в Международном выставочном центре Киева

Именно на этой арене пройдет "Евровидение". Наши участники увидели установку, с помощью которой будут летать во время своего выступления. Но первая индивидуальная репетиция только завтра.

Подробности в новостях в 19:00 и "Панораме" в 21:00.

  

Теги: Евровидение-2017

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