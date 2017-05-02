NaviBand впервые опробует сцену "Евровидения"

3 Мая 2017 07:06

Сегодня белорусская делегация отправится в Международный выставочный центр, где и пройдет музыкальное шоу.

Все подробности - в репортаже нашего специального корреспондента в Киеве Евгения Перлина.

Сегодня у белорусской делегации будет персональных 30 минут на главной сцене. NaviBand будет работать с педагогом по вокалу, хореографом и режиссером.

А после будет возможность вместе с главным режиссером "Евровидения" увидеть первые варианты съемки белорусского номера.

Как правило, раскадровка выступления - то, как будет оно показано в эфире, - к началу мая почти готова. Режиссер и операторы для этого привлекают в апреле статистов - людей, которые на сцене исполняют ту же хореографию, что и сами артисты. Так что сегодня будут вноситься первые корректировки. Кроме того, впервые будет показано устройства для полета NaviBand во время шоу.

NaviBand, представители Беларуси на конкурсе "Евровидение-2017": "Мы уже приехали в МВЦ, чтобы провести первую репетицию на сцене. Мы немного волнуемся, но хотим поскорее почувствовать сцену, спеть нашу песню. И тогда мы будем уверенными и спокойными! Потому что до этого все было в репетиционных залах".

После репетиции белорусские участники поприветствуют прессу - запланирован брифинг и фотосессия. А большая пресс-конференция состоится в субботу. Журналисты и музыканты поддерживают NaviBand. Наших артистов не отпускают без селфи.

Большой сюжет о том, как прошла первая индивидуальная репетиция, смотрите сегодня вечером в "Панораме".