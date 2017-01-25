NaviBand в студии "Главного эфира"

22 Января 2017 21:42

На неделе в нашей студии тоже было не менее эмоционально, правда, совсем по другому поводу. Здесь в студии Белтелерадиокомпании в прямом эфире белорусы выбрали свой голос на "Евровидении". За право отправить ся на конкурс в Киев сражались 13 претендентов. Среди них - звезды шоу "Х-фактор", "Голос", начинающие артисты и даже уличный музыкант. Кроме живого исполнения, участники удивляли трюками с переодеваниями, невероятными прическами, увесистыми декорациями и даже настоящей ледяной глыбой на сцене. Впервые в истории национального отбора зрители смогли заглянуть за кулисы проекта: конкурсанты ожидали своего выхода на сцену и оценивали выступления соперников в Green Room под прицелом телекамер.

Победителя проекта определили зрители и жюри, их голоса посчитали 50 на 50. Максимальную оценку получил NaviBand c песней "Гісторыя майго жыцця". Триумфаторы - в студии “Главного эфира”.