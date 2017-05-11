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Культура
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11 Мая 2017 23:59

NaviBand в финале "Евровидения"

Белорусская группа NaviBand с песней "Гісторыя майго жыцця" выступала во втором полуфинале под номером 14 на Международном конкурсе песни "Евровидение-2017" в Киеве. По результатам голосования белорусы прошли в финал.

В 62-м конкурсе "Евровидение-2017" принимают участие 42 страны. Представители нашей страны впервые исполняли песню на белорусском языке. Финал конкурса пройдет 13 мая. 

  

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