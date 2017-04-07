NaviBand прилетели в Амстердам

7 Апреля 2017 13:45

Наши участники "Евровидения" готовятся к завтрашнему "Концерту Евровидения", в котором свои композиции исполнят представители 35 стран.

Крупное европейское промомероприятие в Нидерландах пройдет уже в девятый раз. В столице Голландии встретятся практически все участники предстоящего песенного шоу, и "Гісторыя майго жыцця" будет презентована еще более широкой евровизийной тусовке.

Напомним, вечеринка в Амстердаме считается самым большим промособытием в преддверии "Евровидения". Официальные представители стран-участниц смогут познакомиться, исполнить свои конкурсные композиции, пообщаться с журналистами, активно освещающими популярный песенный форум, и, конечно же, встретиться с самыми преданными фанатами "Евровидения" из всей Европы.