5 Мая 2017 21:19

Встречи с фанатами и интервью для журналистов музыкальных изданий всей Европы. NaviBand сегодня отправились на прогулку по центру Киева.

Ксюша и Артем в "евродеревне" первым делом выбрали украинские сувениры. Памятные подарки в "евродеревне" - представили все города, которые претендовали на проведение "Евровидения". После артисты отправились в фотозону, которая раскрывает знаковые исторические события в жизни Киева. А затем и сами стали центром фотосессии - фанаты моментально окружили белорусских участников. NaviBand дали несколько телеинтервью, а также пообщались с известными украинскими блогерами. Затем отправились на промовечеринку делегации Молдовы.

Уже завтра на главной сцене "Евровидения" пройдет вторая персональная репетиция белорусских артистов. Тогда же будет известна и финальная версия номера.