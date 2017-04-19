Группа NaviBand открыла все секреты

20 Апреля 2017 15:03

Над номером наших представителей на "Евровидении" работает украинская команда, которая готовила к конкурсу таких звезд, как Джамала и Злата Огневич. Об этом группа NaviBand рассказала сегодня на пресс-конференции в стенах Белтелерадиокомпании. Главный медиахолдинг страны в этом году стал и продюсером дуэта. На пресс-конференции презентовали промопродукцию. В этом году она выполнена с национальным колоритом. В промопакете буклеты, значки, ленточки и даже бабочки с белорусским орнаментом.

Белорусская делегация отправится в Киев 1-го мая, а репетиция пройдет уже 3 числа. Закулисье "Евровидения" смотрите в выпусках новостей, а также дневниках на "Беларусь 1". Напомним, NaviBand выступит во втором полуфинале "Евровидения" 11 мая.