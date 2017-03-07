NAVIBAND презентовали логотип белорусской делегации на "Евровидении"

7 Марта 2017 09:09

В нем объединен фирменный стиль группы и национальный орнамент - земля и солнце.

Также сегодня официально опубликована финальная версия песни белорусских участников "Евровидения". В композиции белорусских участников появился бридж и новые инструменты - скрипка и дуда. Именно в таком варианте "Гiсторыя майго жыцця" прозвучит со сцены конкурса в мае в Киеве. Песня "Гiсторыя майго жыцця" появилась на интернет-платформах iTunes и Google Play. А для фанатов всего мира на YouTube опубликовали такой ролик со словами песни и латинской транскрипцией.