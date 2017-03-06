6 Марта 2017 19:17

Песня для "Евровидения" уже готова: сегодня NAVIBAND представили финальную аранжировку “Гiсторыi майго жыцця”.

Именно так она прозвучит в мае со сцены в Киеве. Конкурсную композицию записывали на студии в Минске. Ее уплотнили. Для настоящего фольклорного звучания музыканты использовали живые инструменты. В мультитрэке в отличие от версии национального финала появились скрипка и дуда. И сегодня NAVIBAND показали свою песню композитору Олегу Хоменко, с которым Ксения и Артем дружат много лет.

Лидер группы “Палац” сам участвовал в национальном отборе 10 лет назад также с белорусскоязычной песней.

На этой неделе группа NAVIBAND окончательно определится с идеей номера для "Евровидения". Белтелерадиокомпания вместе с артистами продолжает работу с режиссером. Видеоверсия постановки должна быть отправлена креативной группе "Евровидения" до воскресенья. Тогда техническая команда и начнет подготовку к съемке выступления белорусских участников. А в понедельник Киев примет саммит глав делегаций "Евровидения".