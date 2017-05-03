NaviBand опробовали главную сцену "Евровидения"

3 Мая 2017 19:16

У представителей Беларуси на конкурсе прошла первая индивидуальная репетиция. Ксюша и Артем в Международный выставочный центр приехали около полудня - с ними работали стилисты и гримеры. После вокального разогрева ребята вышли на сцену. Во время выступления артисты будут петь на лодке, которая будет парить над городом.

Исполнить песню на сцене NaviBand могли три раза. Режиссер и хореограф внесли корректировки в съемку представления. Сегодня в "Панораме" смотрите большой репортаж о подготовке белорусских участников к "Евровидению".