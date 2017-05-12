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NaviBand готовятся к генеральной репетиции финала "Евровидения 2017"
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13 Мая 2017 14:00

NaviBand готовятся к генеральной репетиции финала "Евровидения 2017"

Через полчаса начинается последняя генеральная репетиция финала "Евровидения 2017" в Киеве. Так наши артисты и бэк-вокалисты распеваются.  

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